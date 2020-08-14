В массовом ДТП с 6 автомобилями в Уфе погибли 3 человека

Два человека погибли на месте ДТП и еще один пострадавший скончался в больнице, не приходя в сознание.

В Уфе лишенный прав мужчина устроил массовое ДТП с 3 погибшими.

Накануне вечером, 13 августа в Уфе произошло жуткое ДТП. Авария произошла около 20:30 часов на ул.Сочинская. По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем "Toyota LC 200" лоб в лоб протаранил ВАЗ 2109. После чего отечественная легковушка касательно столкнулась с "Hyundai Elantra", ВАЗ-2115, "Renault Kaptur" и "Audi A6". А "Тойота" столкнулась еще с "Hyundai Santa Fe"

В результате водитель (38 лет) и пассажир из отечественного автомобиля (на вид около 35 лет) погибли на месте аварии. Двое пассажиров были доставлены в больницу. Утром один из них скончался, не приходя в сознание.

Как сообщают в региональном ГИБДД, водитель "Тойоты" в январе 2020 года был лишен прав на управление транспортными средствами за езду в пьяном виде. В этот раз он также был пьян. Освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 1.200 мг/л.

Ранее:На Ставрополье 16-летний подросток на ВАЗ насмерть сбил на тротуаре 15-летнюю девочку

Видео: ВК, отдел ГИБДД Уфа