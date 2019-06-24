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В массовом ДТП на трассе Кубани пострадали 7 взрослых и 2 ребенка

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Очевидцы опубликовали видео с места жуткого ДТП в Краснодарском крае.

Накануне днем, 23 июня, автомобиль БМВ устроил массовую аварию с 9 пострадавшими.

Сообщается, что ДТП произошло во второй половине дня на на 1407-м километре трассы М4 "Дон", Водитель 1986гр на BMW X5 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилями "Хонда" и "Хендай Солярис". От удара "Хонду" вынесло на обочину, где она задела остановившуюся "Ладу Приору".

В результате ДТП пострадали 9 человек, в том числе 2 детей. ГИБДД разбирается во всех обстоятельствах ДТП.

Сегодня ранее: Момент взрыва в воинской части в Казахстане попал на видео.

Видео и фото:  ЧП Краснодар новости ДТП • Аварии • Происшествия

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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