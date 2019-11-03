В массовом ДТП на Московском шоссе погибли два человека

Они врезались в бензовоз, предварительно выехав на встречную полосу.

Вечером субботы, 2 ноября, в районе 22:45 в Пушкинском районе, у Московского шоссе, 231г, произошло дтп с участием легковых автомобилей и бензовоза. В аварии погибла женщина 1993 года рождения и девушка 2002 года рождения. Об этом сообщили в очевидцы произошедшего в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Первое сообщение об аварии в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" появилось вечером 2 ноября. В нем сообщили, что автомобиль Hyundai вылетел на встречную полосу и задел несколько автомобилей. Дальше произошло столкновение с бензовозом. Уже утром 3 ноября в группе появилось видео с авто-регистратора, наглядно демонстрирующие аварию.

"Легковушку в правом ряду притер грузовик, видимо от испуга водитель нажал педаль газа и внезапно оказался на встречной полосе, где попал под бензовоз. Две девушки погибли", - также сообщили в публикации.

Как сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в ДТП погибли две женщины - водитель Hyundai и пассажир. По предварительным данным, пострадавших больше нет. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что ближе к ночи на Рыбацком произошло ДТП со смертельным исходом.

Видео и фото: vk.com/spb_today Вячеслав Калишенко / Максим Носов