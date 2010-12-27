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На Рыбацком проспекте произошло ДТП со смертельным исходом
Сегодня, 22:36
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arteliseev

На Рыбацком проспекте произошло ДТП со смертельным исходом

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Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем

Вечером в субботу, 2 ноября, в Невском районе на  Рыбацком проспекте,15,  произошла страшная авария. Автомобиль "Хонда" вылетел на встречную полосу и врезался в идущий на встречу "Фольксваген Поло". В результате столкновения водитель "Хонды" погиб, а пассажирка "Фольксвагена" находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. 

Очевидцы события сообщили, что на место аварии прибыли карета скорой помощи, реанимация, пожарные и сотрудники ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что на проспекте Обуховской обороны произошло ДТП с участием каршеринга.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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