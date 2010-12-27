На Рыбацком проспекте произошло ДТП со смертельным исходом

Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем

Вечером в субботу, 2 ноября, в Невском районе на Рыбацком проспекте,15, произошла страшная авария. Автомобиль "Хонда" вылетел на встречную полосу и врезался в идущий на встречу "Фольксваген Поло". В результате столкновения водитель "Хонды" погиб, а пассажирка "Фольксвагена" находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Очевидцы события сообщили, что на место аварии прибыли карета скорой помощи, реанимация, пожарные и сотрудники ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что на проспекте Обуховской обороны произошло ДТП с участием каршеринга.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер