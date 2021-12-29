В ДТП на «Коле» скончалась 24-летняя девушка

Еще два человека попали в больницу.

В Ленобласти накануне, 28 января, произошло смертельное ДТП. В результате аварии на 105-м километре трассы "Кола" погибла 24-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Дорогу не смогли поделить автомобили "Мицубиси" и "Ман", которые ехали в попутном направлении в сторону Мурманска. За рулем первой иномарки находилась 43-летняя женщина. Вторым автомобилем управлял 51-летний житель Ленобласти. От удара легковушка вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком "Даф". Фура отлетела в "Ауди А6", а элитная иномарка "зацепила" еще один тяжелогруз "Ман". Участником аварии стал и грузовой автомобиль "Киа Соренто".

В аварии пострадали три человека. Двое из них попали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Известно, что один из пассажиров иномарки "Мицубиси" скончался. Им оказалась 24-летняя девушка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в массовом ДТП на Софийской улице пострадал 14-летний ребенок.

Фото: Piter.tv