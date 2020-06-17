В машине петербуржца поселился уж

Во вторник, 16 июня, владелец Volvo XC 60 Владимир обнаружил в своей машине змею. Уж поселился под приборной панелью автомобиля. В сети появилось видео с места событий.
"Заметил, когда сел в машину, как под стекло что-то уползло", - вспоминает автомобилист.
Накануне Владимир ездил на озеро и оставлял машину в кустах. По всей видимости, любопытная рептилия заползла в транспортное средство именно тогда.
Разбирать приборную панель мужчина не стал. Вместе с другом он прибегнул к хитрости, использовав дымогенератор.
"Я работаю в автосервисе. Подымили – и он выполз из заднего воздуховода", - заявил петербуржец.
После этого змею отпустили на волю.
"Не надо ее убивать, отпусти ее. У нее кредит и дети", - пошутил автор видеозаписи.
Ранее петербуржцам рассказали, к каким диким животным лучше не приближаться.
Видео: Мегаполис
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все