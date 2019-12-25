В маршрутке не принимают "Подорожник"? Можно ехать бесплатно!

Правило закреплено в "Порядке обращения проездных билетов".

В последнее время участились случаи, когда коммерческие перевозчики отказываются принимать карты "Подорожник" для оплаты проезда. Если в городской маршрутке валидатор неисправен или отсутствует (или размещено объявление, что "Подорожник" не принимается), то пассажиру следует показать карту "Подорожник" и ехать по маршруту совершенно бесплатно.

Как пояснили в Комитете по транспорту, правило закреплено в "Порядке обращения проездных билетов", утвержденного Распоряжением Комитета по транспорту "О видах проездных билетов и порядке их обращения". Водитель маршрутного такси не имеет права высаживать пассажиров или требовать только наличный расчет.

Если водитель отказывается принимать "Подорожник", о таких случаях нужно сообщать на горячую линию СПб ГКУ "Организатор перевозок" по телефону 576-55-55 , или оставить обращение на сайте учреждения. В обращении нужно указать маршрут и номер автобуса, в котором произошёл инцидент.

Петербургский общественный транспорт – без кондукторов: мнение горожан.

Фото: ГКУ "Организатор перевозок"