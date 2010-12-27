В марафоне "Белые ночи" приняли участие почти 10 тысяч бегунов‍

С Дворцовой площади стартовали профессиональные спортсмены и любители бега из 59 стран и 1015 городов мира.

В марафоне "Белые ночи" приняли участие около 9 900 человек, сообщает издание "Мойка 78".

Массовый забег прошел в Санкт-Петербурге в воскресенье, 22 июля. С Дворцовой площади стартовали профессиональные спортсмены и любители бега из 59 стран и 1015 городов мира. В марафоне "Белые ночи" также приняли участие знаменитости Северной столицы. Например, вместе с любителями бега на дистанцию вышел Сергей Шнуров.

Петербуржцы заняли на марафоне серебряное и бронзовое места. Жителей города на Неве обогнал саратовский атлет.

Приятно бежать в своем городе, поддержка была колоссальная, все друг друга поддерживают – это очень радует! Александр Павленин, закрывший тройку лидеров.

Петербуржцы также заняли первое и бронзовое места на десятикилометровом забеге. На этой же дистанции все призы получили женщины из Петербурга и Ленобласти. Первой прибежала жительница Гатчины, а второе и третье места заняли воспитанницы школы олимпийского резерва "Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга".

Фото: марафон "Белые ночи" / официальный сайт.