В магазине на Богатырском петербуржцам продали сосиску в тесте с плесенью

Покупатели надеются разобраться с продавцом некачественного товара.

В Приморском районе Петербурга жители купили в гипермаркете товар с плесенью. Об этом пострадавшие сообщили в социальных сетях. Авторы поста рассказали, что приобрели товар ненадлежащего качества в магазине "Окей" на Богатырском проспекте, 13.

Петербуржцы заметили, что очень удивились вкусовому сочетанию сосиски в тесте. После надкуса оказалось, что на мясе присутствует белый пух. Очевидцы установили, что это плесень.

В комментариях местные жители сочувствуют покупателям и надеются, что проблема с продукцией быстро решится. Они также посоветовали с чеком обратиться в надзорное ведомство, которое инициирует проверку.

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Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб