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В магазинах Ленобласти 1 июня не продают алкоголь
Сегодня, 10:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В магазинах Ленобласти 1 июня не продают алкоголь

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Ограничения связаны с Днем защиты детей.

Во вторник, 1 июня, гости и жители Ленобласти не смогут купить в магазинах спиртное в соответствии с областным законодательством. Ограничения связаны с Днем защиты детей.

Алкоголь в розницу снова можно будет купить только 2 июня. При этом 1 июня приобрести алкогольную продукцию можно в заведениях общепита.

Ограничение на продажу спиртного также действует на территории региона 27 июня (День защиты молодежи) и 1 сентября (День знаний). За нарушение запрета юридическим лицам грозит штраф до 300 тысяч рублей.

В Выборге 1 июня пройдет ряд мероприятий в честь Дня защиты детей.

Фото: pixabay

Теги: алкоголь, день защиты детей, спиртное
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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