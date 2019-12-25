В магазинах Ленобласти 1 июня не продают алкоголь

Ограничения связаны с Днем защиты детей.

Во вторник, 1 июня, гости и жители Ленобласти не смогут купить в магазинах спиртное в соответствии с областным законодательством. Ограничения связаны с Днем защиты детей.

Алкоголь в розницу снова можно будет купить только 2 июня. При этом 1 июня приобрести алкогольную продукцию можно в заведениях общепита.

Ограничение на продажу спиртного также действует на территории региона 27 июня (День защиты молодежи) и 1 сентября (День знаний). За нарушение запрета юридическим лицам грозит штраф до 300 тысяч рублей.

В Выборге 1 июня пройдет ряд мероприятий в честь Дня защиты детей.

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