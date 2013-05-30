В Петербурге в мае счета за ЖКХ снизились почти на 12%

Средняя сумма составила чуть более 4100 рублей.

Средняя сумма счёта мая за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в Петербурге составила 4137,83 рубля. По сравнению с апрелем сумма уменьшилась на 11,97%. Об этом сообщило АО "ВЦКП "Жилищное хозяйство".

На 15,44% счета за коммунальные услуги уменьшились во Фрунзенском районе, на 9,16 – в Курортном районе.

Жителям домов, не оборудованных общедомовыми приборами учёта, плату за отопление начислили на основании норматива потребления. В домах с приборами в мае сумму начислили по показаниям счетчиков на 25 апреля.

Также стало известно, что с мая взнос на капремонт указывается в квитанциях "Петроэлектросбыта".

Фото: Piter.tv