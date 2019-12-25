В мае этого года в Петербурге ввели в эксплуатацию 143 дома

Лидером по вводу жилья стал Московский район.

В мае этого года в Петербурге сдали 143 дома на 3 610 квартир, а это 197 тыс. квадратных метров жилья. Об этом в среду, 2 июня, сообщили в пресс-службе комитета по строительству города. В комитете отметили, что показатели в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, лидером по вводу жилья стал Московский район. За май этого года ввели в эксплуатацию 6 домов на 1 367 квартир. В их число в том числе вошёл жилой комплекс "Светлый мир. Жизнь…" на Московском шоссе. На втором месте расположился Адмиралтейский район, в котором сдан один дом на 1084 квартиры. А на третьем месте находится Пушкинский район, в котором ввели в эксплуатацию 42 дома на 507 квартир.

Кроме того, в Петербурге за май сдали два детских сада на 190 и 160 мест в Красногвардейском районе, объект спорта в Кировском районе и многоквартирный жилой дом с детским садом на 95 мест в Адмиралтейском районе.

Ранее мы писали, что в Парголово построят ЖК по программе "Молодежи – доступное жилье".

Фото: Piter.tv