В лобовом ДТП под Киришами погибли двое мужчин

Смертельная авария произошла на трассе у деревни Белая в Киришском районе Ленобласти вечером 23 мая. Об этом стало известно Piter.tv.
По предварительной информации, Volkswagen Passat, за рулём которого находился 38-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel Astra. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Volkswagen Passat. Личность пассажира не установлена.
У водителя второй иномарки диагностировали закрытый перелом шейки правого бедра, ушиб грудной клетки, рану правого колена.
Ранее на 2-ой Комсомольской улице под колеса полицейской машины попала девочка.
Фото: Piter.tv
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