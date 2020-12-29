В лобовом ДТП на трассе "Петербург-Невель" погиб один человек, шестеро пострадали

На месте происшествия работают медики и полицейские.

Утром 26 января в Островском районе Псковской области случилось серьезное ДТП, в результате которого один человек погиб, еще шестеро пострадали. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Авария произошла на федеральной автодороге "Петербург-Невель", у деревни Кротова Гора. По предварительным данным, здесь в лобовом столкновении сошлись две иномарки Ford и Mercedes. В результате ДТП погиб пассажир Mercedes. Еще шесть человек получили травмы разной степени тяжести. На месте происшествия работают медики и полицейские.

Ранее мы писали, что у сбежавшего с места аварии на Автовской водителя отвалился автомобильный номер.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти