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В лобовом ДТП на трассе "Петербург-Невель" погиб один человек, шестеро пострадали
Сегодня, 9:22
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Alena_Zinovieva

В лобовом ДТП на трассе "Петербург-Невель" погиб один человек, шестеро пострадали

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На месте происшествия работают медики и полицейские.

Утром 26 января в Островском районе Псковской области случилось серьезное ДТП, в результате которого один человек погиб, еще шестеро пострадали. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Авария произошла на федеральной автодороге "Петербург-Невель", у деревни Кротова Гора. По предварительным данным, здесь в лобовом столкновении сошлись две иномарки Ford и Mercedes. В результате ДТП погиб пассажир Mercedes. Еще шесть человек получили травмы разной степени тяжести. На месте происшествия работают медики и полицейские.

Ранее мы писали, что у сбежавшего с места аварии на Автовской водителя отвалился автомобильный номер.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Теги: лобовое дтп, смертельная авария
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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