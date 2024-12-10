Общая масса изъятого запрещенного вещества составила 3,5 кг.

В лесу возле Челябинска сотрудники ДПС задержали наркокурьера. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в районе 10 км автодороги до села Октябрьское был замечен в лесном массиве автомобиль Lada Granta. Полицейские провели досмотр машины и обнаружили под приборной панелью свертки с белым веществом. По словам водителя, он спрятал в лесу пластиковые контейнеры с "синтетикой". Общая масса изъятого запрещенного вещества составила 3,5 кг. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Костромской области задержан вор, обокравший четыре магазина.

Видео: УМВД по Челябинской области