В Костромской области задержан вор, обокравший четыре магазина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По предварительной информации, мужчина приехал в Кострому из Тверской области с целью осуществления преступного умысла. Сначала злоумышленник ограбил два магазина, отвлекая продавцов и незаметно вытаскивая из кассы деньги. Затем мужчина вернулся в Кострому и обворовал еще два магазина.
Вскоре грабитель был найден костромскими правоохранителями и доставлен в отделение полиции. Возбуждены уголовные дела. Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений.
Ранее мы сообщали, что в Хакасии уличили нетрезвого мужчину в угоне автомобиля у своего приятеля.
Видео: УМВД по Костромской области
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