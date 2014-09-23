Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений.

В Костромской области задержан вор, обокравший четыре магазина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительной информации, мужчина приехал в Кострому из Тверской области с целью осуществления преступного умысла. Сначала злоумышленник ограбил два магазина, отвлекая продавцов и незаметно вытаскивая из кассы деньги. Затем мужчина вернулся в Кострому и обворовал еще два магазина.

Вскоре грабитель был найден костромскими правоохранителями и доставлен в отделение полиции. Возбуждены уголовные дела. Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений.

Ранее мы сообщали, что в Хакасии уличили нетрезвого мужчину в угоне автомобиля у своего приятеля.

Видео: УМВД по Костромской области