В отношении задержанного составлен ряд административных протоколов.

В Хакасии уличили нетрезвого мужчину в угоне автомобиля у своего приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, житель Копьево передвигался по проезжей части поселковой дороги на автомобиле отечественного производства. Правонарушитель пытался скрыться от полицейских. Те произвели предупредительный выстрел, а потом несколько прицельных по колесам.

В ходе задержания выяснилось, что у мужчины никогда не было водительского удостоверения. Выяснилось, что автомобиль злоумышленник угнал у приятеля, в компании которого распивал спиртные напитки. В отношении задержанного составлен ряд административных протоколов. Решением суда ему назначен административный арест сроком на 10 суток

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