Сейчас эксперты устанавливают причину смерти.

В субботу, 6 мая, в лесу около поселка Суйда нашли тело мужчины. Его обнаружили местные жители. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба Ленобласти".

На место случившегося приехали спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно. Они эвакуировали пострадавшего и передали его сотрудникам полиции.

Сейчас эксперты устанавливают причину смерти. Родственникам мужчины сообщили о ситуации.

Ранее на Piter.tv: на улице Солдата Корзуна горожанин пострадал во время пожара в квартире.

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба Ленобласти