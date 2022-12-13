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В лесу около поселка Суйда нашли тело
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В лесу около поселка Суйда нашли тело

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Сейчас эксперты устанавливают причину смерти.

В субботу, 6 мая, в лесу около поселка Суйда нашли тело мужчины. Его обнаружили местные жители. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба Ленобласти".

На место случившегося приехали спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно. Они эвакуировали пострадавшего и передали его сотрудникам полиции.

Сейчас эксперты устанавливают причину смерти. Родственникам мужчины сообщили о ситуации.

Ранее на Piter.tv: на улице Солдата Корзуна горожанин пострадал во время пожара в квартире.

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: аварийно-спасательная служба, посело суйда, труп в лесу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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