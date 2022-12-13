На улице Солдата Корзуна горожанин пострадал во время пожара в квартире

Возгорание ликвидировали за полчаса.

Наануне вечером, 6 мая, в Кировском районе мужчина пострадал во время пожара. Инцидент произошел на улице Солдата Корзуна в доме № 32. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Около 23:30 в четырехкомнатной квартире вспыхнул мусор. Пламя охватило два квадратных метра. Тушить пожар приехали 15 спасателей и три спецмашины.

Возгорание ликвидировали за полчаса. Во время пожара угарным газом надышался местный житель. Его доставили в больницу.

Обстоятельства случившегося выясняются. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv