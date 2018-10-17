Стало известно, что причиной неприятного запаха в лесополосе на юго-западе города был аммиак

Невыносимый запах, на который пожаловались петербуржцы из микрорайона "Балтийская жемчужина", издавал аммиак. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.
Ранее Piter.TV рассказал, что 4 июля на юго-западе города едкое вещество прожгло траву и землю. Также один человек был госпитализирован с ожогом верхних дыхательных путей. На место выехали экстренные службы. Они полили водой "опасный" участок. На месте "преступления" нашли канистры, из которой могли выливать вещество.
В пятницу, 5-го июля, специалисты приехали туда еще раз. В этот раз они взяли с собой передвижную лабораторию мониторинга атмосферного воздуха. В этот раз запаха аммиака и других химических веществ в атмосферном воздухе не ощущался.
После забора воздуха результаты анализа будут готовы в течение трех дней.
Фото: БЖonline | Балтийская Жемчужина / ВКонтакте
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