Стало известно, что причиной неприятного запаха в лесополосе на юго-западе города был аммиак

На месте нашли три пустые канистры.

Невыносимый запах, на который пожаловались петербуржцы из микрорайона "Балтийская жемчужина", издавал аммиак. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Ранее Piter.TV рассказал, что 4 июля на юго-западе города едкое вещество прожгло траву и землю. Также один человек был госпитализирован с ожогом верхних дыхательных путей. На место выехали экстренные службы. Они полили водой "опасный" участок. На месте "преступления" нашли канистры, из которой могли выливать вещество.

В пятницу, 5-го июля, специалисты приехали туда еще раз. В этот раз они взяли с собой передвижную лабораторию мониторинга атмосферного воздуха. В этот раз запаха аммиака и других химических веществ в атмосферном воздухе не ощущался.

После забора воздуха результаты анализа будут готовы в течение трех дней.

Фото: БЖonline | Балтийская Жемчужина / ВКонтакте