В лесах Ленобласти пошли подосиновики

Подосиновики в конце мая – не самое типичное явление в нашем регионе.

Грибной сезон для петербуржцев в разгаре — для тех, кто разбирается в необычных грибах. Но и те, кто привык к традиционным дарам леса, могут что-то найти на свой вкус.

Во Всеволожском районе Ленобласти уже нашли первый желто-бурый подосиновик. Об этом грибник Станислав Кривошеев сообщил в паблике "Грибы и Грибники СПб".

При этом подосиновики в конце мая – не самое типичное явление в нашем регионе. Также в лесу уже цветут брусника, морошка, растут сморчки и опята.

В январе в Ленобласти выросли огромные краснокнижные грибы Sarcosoma

Фото: ВК/ Грибы и Грибники СПб (Станислав Кривошеев)