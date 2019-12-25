В лесах Ленобласти открылся сезон грибов

Уже можно найти подберёзовики и подосиновики.

В лесах Ленинградской области и Петербурга уже можно найти подберёзовики и подосиновики. Об этом "Петербург2" сообщил биолог, автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Первый летний слой грибов в лесах начинается, когда тепло и влажно – сейчас хорошие условия для роста грибов. Во Всеволожском районе Павел Глазков в основном находил подосиновики. Однако, начинается и сезон белых грибов.

Эксперт посоветовал не собирать грибы, которые не являются знакомыми, так как это может быть опасно.

Ранее петербуржцам назвали самые грибные места в Ленобласти.

Фото: pxhere