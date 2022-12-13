В лесах Ленобласти объявлен пожароопасный сезон

Пожарный мониторинг в лесах Ленинградской области ведут 149 камер видеонаблюдения, охватывающих более 90% земель лесного фонда.

С 25 апреля приказом комитета по природным ресурсам Ленинградской области в регионе установлено начало пожароопасного сезона в лесах.

Пожароопасный сезон не закрывает посещение лесов, но объявляет повышенную готовность лесной пожарной охраны. Лесоохрана просит строго соблюдать меры пожарной безопасности при посещении лесов, при возникновении огня звонить в единую диспетчерскую службу Ленобллеса – 908-91-11, федеральную лесную охрану – 8-800-100-94-00 или пожарные и экстренные службы – 01, 101, 112.

Пожарный мониторинг в лесах Ленинградской области ведут 149 камер видеонаблюдения, охватывающих более 90% земель лесного фонда.

Также специалисты рассказали, что делать если в лесу укусила змея.

Фото: pxhere.com