В Ленобласти токование тетеревов начинается в середине апреля и длится около месяца.

В лесах Ленобласти начались брачные танцы тетеревов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по животному миру 47-го региона.

По словам специалистов, тетерева для токов выбирают свободные лесные поляны или просеки. Активные брачные игры и токование идут в сумерки. К вечеру они садятся на деревья и токуют до ночи, а к утра токовище набирает силу. При токовании тетерев распускает хвост и закидывает его на спину, показывая белые перья подхвостья.

В Ленобласти токование тетеревов начинается в середине апреля и длится около месяца.

С 16 апреля в южных районах Ленобласти начался весенний сезон охоты.

Видео: ВКонтакте / Комитет по животному миру Ленинградской области