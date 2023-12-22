В квартире в Горелово обнаружили тело годовалого мальчика

Рядом с мальчиком были следы рвотной массы.

В квартире дома по Красносельскому шоссе в поселке Горелово утром 31 декабря нашли тело годовалого мальчика. Об этом стало известно Piter.TV.

По прибытии на место происшествия полиция обнаружила ребенка без признаков жизни в своей кроватке. Свидетельства о насильственной смерти отсутствуют. Рядом с мальчиком были следы рвотной массы.

Мать рассказала, что 30 декабря у ребенка поднялась температура, и она дала детский "Парацетамол", уложила мальчика спать.

Тело направлено в морг для установления причины произошедшего. Семья полная, на учете в ОДН не состоит.

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Фото: Piter.TV