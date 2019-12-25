Пятимесячная девочка задохнулась во сне на Маршала Захарова

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В четверг, 21 декабря, в экстренные службы поступило сообщение от 22-летней петербурженки, проживающей в одном из домов по улице Маршала Захарова о том, что во сне задохнулась дочь. Об этом стало известно Piter.TV.

По прибытии на место происшествия полиция обнаружила труп пятимесячной девочки без внешних признаков насильственной смерти. Семья неполная, на учете в ОДН не состоит.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в Мурино годовалой девочке стало плохо после поедания снега.

Фото: Piter.TV