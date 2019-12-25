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В квартире на проспекте Славы мать нашла бездыханного маленького сына
Сегодня, 10:33
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В квартире на проспекте Славы мать нашла бездыханного маленького сына

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На теле ребенка не было следов насильственной смерти. 

В четверг, 27 октября, во Фрунзенском районе умер годовалый малыш. По информации Piter.tv, мать обнаружила сына мертвым в квартире на проспекте Славы. 

Мама мальчика обратилась в полицию. На теле ребенка не было следов насильственной смерти. Труп направили в морг для установления причины остановки сердца. 

Добавим, что малыш рос в полной и благополучной семье. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти рыбаки потерялись в камышах озера.

Фото: pixabay

 

Теги: нашли тело ребенка, полиция, проспект славы, умер малыш
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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