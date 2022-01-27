В квартире по 4-й Советской улице мужчина нанес ножевые ранение своему отцу

В отношении злоумышленника составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ.

14 октября в квартире дома по 4-й Советской улице в Центральном районе Петербурга 40-летний мужчина несколько раз ударил ножом своего 68-летнего отца. Между родственниками возник конфликт после совместного распития спиртных напитков. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу с ножевой колото-резаной проникающей раной эпигастральной области, резаными ранами левого предплечья, шеи и бедер.

В отношении злоумышленника составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: женщина ударила своего сожителя ножом в парадной дома по Комендантскому проспекту.

Фото: Piter.TV