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В квартире пенсионера из Кингисеппа взорвался бытовой газ
Сегодня, 9:42
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Alena_Zinovieva

В квартире пенсионера из Кингисеппа взорвался бытовой газ

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Взрыв произошел во время приготовления пищи из-за неисправности плиты.

В воскресенье, 3 февраля, в городе Кингисепп раздался взрыв. По словам источника в экстренных службах, в однокомнатной квартире на улице Воровского, 21, взорвался бытовой газ. Жилье принадлежит мужчине 1944 года рождения.

Известно, что ЧП произошло из-за неисправности газовой плиты. Взрыв раздался во время приготовления пищи. В результате инцидента ни пенсионер, ни кто-либо другой не пострадал. Повреждений и обрушения конструкций не произошло. Взрыв выбил стекла в вышеуказанной квартире. Возгорания и эвакуации не было.

Ранее мы писали, что террористы взяли на себя ответственность за взрыв дома в Магнитогорске. При этом СК продолжает настаивать на взрыве газа.

Фото: pixabay.com

Теги: взорвался газ, взрыв в жилом доме
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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