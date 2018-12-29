СМИ: террористы взяли на себя ответственность за взрыв дома в Магнитогорске

При этом СК призвал россиян не верить этой информации.

Утром 18 января в российских СМИ появилась информация, что боевики "Исламского государства"* взяли на себя ответственность за взрыв дома в Магнитогорске. Согласно информации SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность террористов в сети, группировка хранила долгое молчание, опасаясь за безопасность людей, устроивших теракт в России.

При этом Следственный комитет призвал россиян не верить этой информации. Специалисты подчеркнули, что приоритетной версией обрушения подъезда в жилом доме по-прежнему остается взрыв бытового газа. По словам представителя ведомства Светланы Петренко, следов взрывчатых веществ или их компонентов на месте происшествия обнаружено не было. Она попросила "не доверять сообщениям террористических организаций".

Напомним, обрушение подъезда дома №164 на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Десятки людей были эвакуированы, столько же оказалось под завалами. В настоящий момент известно, что трагедия унесла жизни 39 человек, в том числе шести детей. Спасти удалось шесть человек, из них два ребенка.

Ранее мы публиковали информацию о погибших во время обрушения дома в Магнитогорске.

Видео: Mash

*запрещенная в России организация