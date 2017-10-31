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При взрыве бытового газа в Дагестане погибли девочка и женщина

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В сети появилось видео с места пожара после взрыва от очевидцев.

Сегодня утром, 31 октября, на окраине Махачкалы в частном доме взорвался бытовой газ.

Трагедия произошла в одном из домов поселка Новый Кяхулай Ленинского района Махачкалы. Очевидцы сообщают, что слышали громкий взрыв похожий на хлопок. После чего начался пожар. На ликвидации последствий привлекалось 62 человека и 17 единиц спецтехники, в том числе от МЧС 22 человека и 5 единиц техники.

Ранее сообщалось о 4х пострадавших, один из которых, ребенок, оставался под завалами. Сейчас появилась информация, что из-за взрыва и пожара погибли 12-летняя девочка и 37-летняя женщина. Три человека находятся в больнице.

По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. 

Видео: ВК, Махачкала

Теги: взрыв бытового газа , видео , дагестан , махачкала , погибли двое
Категории: Новости России Происшествия Лента новостей

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