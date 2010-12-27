В квартире на севере Петербурга обнаружили мумию одинокой пенсионерки

Гнилостный запах учуяли соседи и вызвали спецслужбы.

Во вторник, 26 февраля, в полицию Выборгского района обратились обеспокоенные жильцы дома №33/1 по проспекту Луначарского и заявили об омерзительном гнилостном запахе, который исходит от одной из квартир. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и вскрыли дверь. В помещении они обнаружили труп, который уже начал мумифицироваться. По оценкам экспертов, смерть наступила больше месяца назад. Мумией оказалась одинокая пенсионерка, которая проживала в квартире.

Тело направили в морг. Причины смерти установят специалисты.

Ранее мы писали, что жительница Петербурга обнаружила в своей квартире подгнивший труп квартиранта.

Фото: Piter.TV