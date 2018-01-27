Жительница Петербурга обнаружила в своей квартире подгнивший труп квартиранта

Тело с гнилостными разложениями лежало на кровати лицом вниз.

Во вторник, 26 февраля, в одной из квартир в Приморском районе обнаружили труп 44-летнего мужчины с гнилостными разложениями. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На труп квартиранта наткнулась хозяйка квартиры. Инцидент произошел в доме №10 по улице Репищева. Женщина рассказала, что мужчина не открывал ей дверь, она подозревала, что он выпивает.

После вскрытия квартиры было обнаружено тело, которое начало уже разлагаться. Мужчина лежал на кровати лицом вниз. Следов борьбы в помещении не нашли.

Уточняется, что умерший злоупотреблял алкоголем. Последний раз он выходил в онлайн в социальной сети WhatsApp 23 февраля. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее мы писали, что в Юнтоловском парке зарезали молодого мужчину.

Фото: Piter.TV