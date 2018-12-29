В Юнтоловском парке зарезали молодого мужчину

Причиной смерти стала резаная рана шеи.

Утром 21 февраля жители Петербурга обнаружили в Юнтоловском парке труп молодого мужчины. Об этом сообщает Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело нашли прохожие около 10 часов утра в полутора километрах от дома №79 по Планерной улице. Погибшему на вид было около 30 лет. Причиной смерти стала резаная рана шеи.

В настоящий момент тело доставили в морг. Личность умершего пока установить не удалось. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.

Ранее мы писали, что на аллее Котельникова нашли труп молодого мужчины.

Фото: Piter.TV