В квартире на Ленинском проспекте загорелся балкон

Огонь удалось потушить за 40 минут

В Красносельском районе Санкт-Петербурга загорелся балкон жилого дома. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.



Звонок с сообщением о пожаре в доме на Ленинском проспекте, 55 поступил на пульт дежурного в 00:07. На балконе двухкомнатной квартиры загорелась обстановка на площади 4 квадратных метра. Огонь удалось потушить за 40 минут. На месте работали 15 пожарных и три единицы техники. Сведений о пострадавших нет.



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Фото: Piter.TV