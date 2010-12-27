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В квартире на Ленинском проспекте загорелся балкон
Сегодня, 11:47
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Rybka123
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В квартире на Ленинском проспекте загорелся балкон

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Огонь удалось потушить за 40 минут

В Красносельском районе Санкт-Петербурга загорелся балкон жилого дома. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Звонок с сообщением о пожаре в доме на Ленинском проспекте, 55 поступил на пульт дежурного в 00:07. На балконе двухкомнатной квартиры загорелась обстановка на площади 4 квадратных метра. Огонь удалось потушить за 40 минут. На месте работали 15 пожарных и три единицы техники. Сведений о пострадавших нет.

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Фото: Piter.TV

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Теги: ленинский проспект , пожар
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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