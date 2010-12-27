В Ленобласти рецидивист напал на школьницу в ее квартире

Злоумышленник похитил мобильный телефон и два планшета под угрозой физической расправы.

26 апреля в Волховском районе Ленинградской области задержали местного жителя, который проник в чужую квартиру и угрожал 13-летней школьнице физической расправой.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области, инцидент произошел вечером в Волхове в одном из домов на проспекте Державина. Было установлено, что 45-летний безработный местный житель зашел в чужую квартиру. Жилище оказалось непустым, и злоумышленника встретила 13-летняя девочка. Грабитель, сыпля угрозами в адрес ребенка, похитил два планшета и мобильный телефон. После содеянного вор скрылся.

Оперативники установили личность человека. Выяснилось, что ранее он привлекался к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, а также за грабежи, кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По факту случившегося ведется проверка. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище".

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