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В Ленобласти рецидивист напал на школьницу в ее квартире
Сегодня, 11:40
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nadiputintseva
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В Ленобласти рецидивист напал на школьницу в ее квартире

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Злоумышленник похитил мобильный телефон и два планшета под угрозой физической расправы.

26 апреля в Волховском районе Ленинградской области задержали местного жителя, который проник в чужую квартиру и угрожал 13-летней школьнице физической расправой.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области, инцидент произошел вечером в Волхове в одном из домов на проспекте Державина. Было установлено, что 45-летний безработный местный житель зашел в чужую квартиру. Жилище оказалось непустым, и злоумышленника встретила 13-летняя девочка. Грабитель, сыпля угрозами в адрес ребенка, похитил два планшета и мобильный телефон. После содеянного вор скрылся.

Оперативники установили личность человека.  Выяснилось, что ранее он привлекался к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, а также за грабежи, кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По факту случившегося ведется проверка. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Кронштадте обрушился один из объектов ЮНЕСКО: грунтовые воды размыли Петровский док.

Теги: криминальные происшествия , новости ленобласти , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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