На улице Композиторов в Петербурге реконструировали полкилометра теплосетей

Отремонтировать трубы смогли на пять месяцев раньше срока.

Теплоэнергетики заменили 515 метров старых теплосетей на улице Композиторов вблизи дома №5 корпус 2, сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК". Надежное теплоснабжение обеспечили территории с детским садом и четырьмя жилыми домами, где проживает около двух тысяч петербуржцев.

Отмечается, что трубы в квартале 11 Шувалово-Озерки проложили еще 36 лет назад, и с тех пор они ни разу не подвергались полной реконструкции. Старая изоляция из минеральной ваты за это время успела разрушиться, компенсаторы и дренаж устарели. С 2014 по 2018 специалисты устранили на участке 21 дефект.

Ремонтные работы на теплосети должны были завершить к середине октября, однако подрядчик планирует опередить срок на пять месяцев: на объекте осталось лишь благоустроить территорию. Стоимость работ по контракту составила 14,3 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что старую котельную в Рощино временно заменят на блочную систему.

Фото: официальный сайт ГУП "ТЭК СПБ"