Старую котельную в Рощино временно заменят на блочную систему 

Переподключением занимается "Выборгтеплоэнерго".

Котельную градообразующего предприятия поселка Победа в Рощинском городском поселении в скором времени отключат. Вместо нее уже появились резервные блочно-модульные источники теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района со ссылкой на "Выборгтеплоэнерго".

Котельная была расположена на территории ОАО "Птицефабрика Ударник". Она обеспечивала горячее водоснабжение во всем населённом пункте. Причиной закрытия послужило предбанкротное состояние предприятия.

В январе 2020 года было проведено совещание по проблемам дальнейшего теплоснабжения поселка Победа с участием представителей комитета Ленобласти по ТЭК, администраций Выборгского района и МО "Рощинское городское поселение", также сотрудников "Выборгтеплоэнерго". Было вынесено решение о строительстве новой котельной.

На время работ по постройке нового источника тепла, старую котельную заменит резервная блочно-модульная система на дизельном топливе мощностью 5МВт. Практически аналогичный объект мощностью 0,25 МВт подключат к зданиям местной школы и бани.

Руководители "Выборгтеплоэнерго" подчеркнули, что изменения не затронут стоимость горячего водоснабжения. Оплата будет по-прежнему производиться по региональным тарифам.

Ранее мы рассказали о том, что на полигоне под Каменкой прошли учения военных медиков.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО