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Старую котельную в Рощино временно заменят на блочную систему 
Сегодня, 17:49
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lizapoluda

Старую котельную в Рощино временно заменят на блочную систему 

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Переподключением занимается "Выборгтеплоэнерго".

Котельную градообразующего предприятия поселка Победа в Рощинском городском поселении в скором времени отключат. Вместо нее уже появились резервные блочно-модульные источники теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района со ссылкой на  "Выборгтеплоэнерго".

Котельная была расположена на территории ОАО "Птицефабрика Ударник". Она обеспечивала горячее водоснабжение во всем населённом пункте. Причиной закрытия послужило предбанкротное состояние предприятия.

В январе 2020 года было проведено совещание по проблемам дальнейшего теплоснабжения поселка Победа с участием представителей комитета Ленобласти по ТЭК, администраций Выборгского района и МО "Рощинское городское поселение", также сотрудников "Выборгтеплоэнерго". Было вынесено решение о строительстве новой котельной.

На время работ по постройке нового источника тепла, старую котельную заменит резервная блочно-модульная система на дизельном топливе мощностью 5МВт. Практически аналогичный объект мощностью 0,25 МВт подключат к зданиям местной школы и бани. 

Руководители "Выборгтеплоэнерго" подчеркнули, что изменения не затронут стоимость горячего водоснабжения. Оплата будет по-прежнему производиться по региональным тарифам.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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