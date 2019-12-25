Старую котельную в Рощино временно заменят на блочную систему 

Котельную градообразующего предприятия поселка Победа в Рощинском городском поселении в скором времени отключат. Вместо нее уже появились резервные блочно-модульные источники теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района со ссылкой на "Выборгтеплоэнерго".
Котельная была расположена на территории ОАО "Птицефабрика Ударник". Она обеспечивала горячее водоснабжение во всем населённом пункте. Причиной закрытия послужило предбанкротное состояние предприятия.
В январе 2020 года было проведено совещание по проблемам дальнейшего теплоснабжения поселка Победа с участием представителей комитета Ленобласти по ТЭК, администраций Выборгского района и МО "Рощинское городское поселение", также сотрудников "Выборгтеплоэнерго". Было вынесено решение о строительстве новой котельной.
На время работ по постройке нового источника тепла, старую котельную заменит резервная блочно-модульная система на дизельном топливе мощностью 5МВт. Практически аналогичный объект мощностью 0,25 МВт подключат к зданиям местной школы и бани.
Руководители "Выборгтеплоэнерго" подчеркнули, что изменения не затронут стоимость горячего водоснабжения. Оплата будет по-прежнему производиться по региональным тарифам.
Ранее мы рассказали о том, что на полигоне под Каменкой прошли учения военных медиков.
Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
Обсуждение ( 0 )
СEКС ЗНАКОМСТВА Бесплатно, анонимно, реальные фотки и девки сами хотят, без шлюх и разводил. Девушки скучают в самоизоляции и сами первые пишут, сам постоянно там цепляю тeлок, вот сайт ---- https://cuz.su/erolove