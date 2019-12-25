На полигоне под Каменкой прошли учения военных медиков

Участники отработали оказание первой медицинской помощи на манекенах.

Медперсонал из общевойсковой армии Западного военного округа отработали действия по приему и лечению пациентов на полигоне Кирилловский в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Во время учений военные врачи провели эвакуацию и оказали первую медицинскую помощь условно раненным в машинах АП-2. Для для этого использовался ранец специального РС-05, благодаря которому можно зафиксировать повреждённую конечность.

Полевой госпиталь, оборудованный на месте учений, может принять 100 человек за раз. Комплекс состоит из приемно-диагностического, инфекционного, терапевтического отделений, а также отделения интенсивной терапии. В распоряжении врачей находятся аппараты ультразвуковой диагностики и ИВЛ.

Ранее мы рассказали о том, что общественные организации и депутаты Выборга помогают нуждающимся с продуктами.

Фото: Пресс-служба ЗВО