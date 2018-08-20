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В крымской пещере "Таврида" найдены редкие минералы
Сегодня, 16:29
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matveyvn

В крымской пещере "Таврида" найдены редкие минералы

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Находка может быть связана с жизнедеятельностью древних животных.

В крымской пещере "Таврида" найдены редкие минералы. Об этом рассказала минеролог, научный сотрудник заповедника Шульган-Таш Ольга Червяцова.

Сделаны находки редких минералов. Основные процессы минералогенеза в пещере связаны с функционированием биокостной системы.

Ольга Червяцова, минеролог

По её словам, находка может быть связана с жизнедеятельностью древних животных. Также это может быть остатками их костей.

В пещере обнаружены фосфаты и монтгомериит, который образуется в среде летучих мышей, которые населяли пещеру.

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Фото: pixabay.com

Теги: минералы, пещера, таврида
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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