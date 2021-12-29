В ковидные стационары привезли еще 711 петербуржцев

Еще 588 человек находятся в реанимации.

В Петербурге госпитализировано 6,8 тыс. пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Из них 711 больных привезли за последние 24 часа. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 29 января.

Справку о выписке вручили 500 горожанам. Еще 588 больных перевели в реанимацию. К аппаратам ИВЛ подключили 308 человек. Накануне, 28 января, эти цифры были меньше на 20.

На амбулаторном лечении находятся 89 тыс. петербуржцев. Карантин соблюдают свыше 5,2 тыс. горожан.

В Смольном уже рассказали, когда улучшится эпидемиологическая обстановка в Петербурге. Дмитрий Лисовец предполагает, что через пару недель вспышка штамма "омикрон" cтихнет.

Фото: Piter.tv