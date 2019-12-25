В ковидные стационары Петербурга поступило почти 430 пациентов с коронавирусом

В реанимации сейчас находится более 650 горожан.

Еще 429 петербуржцев попали в ковидные палаты за прошедшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе в субботу, 20 ноября.

Лечение в больницах сегодня проходят 6,6 тыс. горожан. Из 8 888 коек в коронавирусных стационарах свободно 43% мест. В реанимации лежат свыше 650 "тяжелых" пациентов. Еще 344 зараженных петербуржцев подключены к аппаратам ИВЛ.

Справку о выписке вручили 454 людям. Еще 4,1 тыс. жителей Северной столицы находятся на карантине. Власти города призывают петербуржцев скорее пройти вакцинацию. Так, за минувшие сутки первично привились свыше 16 тыс. человек. Второй компонент вакцины получили 15 тыс. горожан. В городе работают 177 пунктов вакцинации, где запас препарата от коронавируса составляет 498 203 дозы. Записаться на прививку можно по телефону "122" или на сайте "Здоровье петербуржца".

Ранее на Piter.tv сообщили, что еще 2,6 тыс. петербуржцев заразились коронавирусом.

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