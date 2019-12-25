За минувшие сутки более 15 тыс. петербуржцев завершили цикл вакцинации от коронавируса

Всего в городе на сегодняшний день 1 970 996 первично привитых человек.

За минувшую пятницу в Петербурге первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции поставили 16 434 горожанина, второй компонент - 15 157 человек. Об этом сообщили в субботу, 20 ноября, в администрации Петербурга.

Всего в городе на сегодняшний день 1 970 996 первично привитых человек. Полностью закончили цикл вакцинации 2 083 014 человек. В городе работают 177 пунктов вакцинации, где запас препарата от коронавируса составляет 498 203 дозы.

Продолжают функционировать 60 лабораторий, осуществляющих ПЦР-диагностику, 138 пунктов забора биоматериала для тестирования на COVID 19. За сутки было сделано 31 627 ПЦР-тестов на коронавирус.

В стационары за минувшие сутки стационары поступили 429 человек с коронавирусом и пневмонией. Всего в больницах Петербурга находятся 6658 человек, из которых – 651 пациент находится в реанимации, а 344 подключены к ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят 36 492 человека, на карантине находятся 4 187 человек. Выписаны за сутки 454 человека.

Ранее стало известно, что Петербург получит 300 млн рублей на лекарства от COVID-19.

Фото: pexels