Петербург получит 300 млн рублей на лекарства от COVID-19

Правительство РФ направит из резервного фонда в Петербург 301,4 млн рублей на приобретение лекарств для лечения ковида. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Региональное правительство одобрило дополнение к постановлению от 12 февраля о предоставлении городу межбюджетного трансферта. Известно, что в этом году Петербург уже получил 1,6 млрд рублей на закупку антиковидных медикаментов.
Ранее на Piter.tv сообщили, почему людям с хроническими заболеваниями нужно вакцинироваться.
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