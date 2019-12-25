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Петербург получит 300 млн рублей на лекарства от COVID-19
Сегодня, 10:59
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Петербург получит 300 млн рублей на лекарства от COVID-19

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В этом году на лекарства от коронавируса Северной столице выделяли 1,6 млрд рублей.

Правительство РФ направит из резервного фонда в Петербург 301,4 млн рублей на приобретение лекарств для лечения ковида. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Региональное правительство одобрило дополнение к постановлению от 12 февраля о предоставлении городу межбюджетного трансферта. Известно, что в этом году Петербург уже получил 1,6 млрд рублей на закупку антиковидных медикаментов.

Ранее на Piter.tv сообщили, почему людям с хроническими заболеваниями нужно вакцинироваться.

Фото: Pexels

Теги: беглов, бюджет, здоровье, лекарства от ковид, лечение, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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