Петербург получит 300 млн рублей на лекарства от COVID-19

В этом году на лекарства от коронавируса Северной столице выделяли 1,6 млрд рублей.

Правительство РФ направит из резервного фонда в Петербург 301,4 млн рублей на приобретение лекарств для лечения ковида. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Региональное правительство одобрило дополнение к постановлению от 12 февраля о предоставлении городу межбюджетного трансферта. Известно, что в этом году Петербург уже получил 1,6 млрд рублей на закупку антиковидных медикаментов.

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