В конце рабочей недели в Петербурге будет тепло и сухо

Воздух в городе на Неве прогреется до +18…+20 градусов.

В пятницу, 17 июля, в Петербурге ожидается малооблачная и ясная погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью воздух в городе на Неве прогреется до +13…+15 градусов. Днем потеплеет до +18…+20 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-4 м/с. Атмосферное давление мало изменится и составит 760 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что России предсказали усиление ливней из-за глобального потепления.

Фото: pixabay.com