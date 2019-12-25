Первый самолет вылетит 29 декабря.

Авиакомпания "Якутия" запустит прямые рейсы из Махачкалы в Петербург. Первый самолет вылет перед Новым годом, 29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Махачкалы.

Самолеты из Махачкалы в Петербург будут летать трижды в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из одного города в другой пассажиров будут доставлять Boeing-737-700 вместимостью 148 кресел. Вылеты запланированы на 10:00 мск. В Северную столицы самолеты будут прибывать в 13:35.

Отметим, что рейсы по данному маршруту также осуществляет авиакомпания "Победа". В декабре она была вынуждена отменить рейсы в семь городов РФ из-за новой системы полетов.

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