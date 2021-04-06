В конце августа жара вновь настигнет Петербург

Отступление зноя окажется очень коротким. Столбики термометров вновь поползут вверх, предупредил синоптик.

Жаркая погода сохранится в Петербурге до конца августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

По словам синоптика, зной вернется в город на следующей неделе. Уже завтра, 21 августа, столбики термометров покажут +22...+27 градусов.

С началом рабочей недели воздушные массы прогреются до аномальных значений. Такую же погоду пообещал специалист всей Европейской России.

Ранее на Piter.tv: в воскресенье жара постепенно начнет покидать Ленобласть. Пойдет дождь.

Фото: Piter.tv