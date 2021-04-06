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В конце августа жара вновь настигнет Петербург
Сегодня, 18:24
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В конце августа жара вновь настигнет Петербург

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Отступление зноя окажется очень коротким. Столбики термометров вновь поползут вверх, предупредил синоптик.

Жаркая погода сохранится в Петербурге до конца августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале. 

По словам синоптика, зной вернется в город на следующей неделе. Уже завтра, 21 августа, столбики термометров покажут +22...+27 градусов. 

С началом рабочей недели воздушные массы прогреются до аномальных значений. Такую же погоду пообещал специалист всей Европейской России.

Ранее на Piter.tv: в воскресенье жара постепенно начнет покидать Ленобласть. Пойдет дождь.

Фото: Piter.tv

Теги: жара, жаркий август, лето, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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