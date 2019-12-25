В комздраве рассказали, в каких поликлиниках можно бесплатно сдать текст на коронавирус

В списке находятся более 60 учреждений.

В комитете по здравоохранению Петербурга обновили список поликлиник, в которых можно бесплатно сдать тест на коронавирус. В него вошли более 60 учреждений.

К пунктам сбора в Адмиралтейском районе относятся городские поликлиники №№24, 27, 28. В Василеостровском районе тест можно сдать в поликлинических отделениях №№1, 4, 53 городской поликлиники №4, а также в отделениях №№ 2, 3, 5, 24 городской поликлиники №3. В Калининском районе ― городских поликлиниках №№ 29, 54, 76, 86, 96, 112 и 118.

В Кировском районе тест принимают в поликлинике №23, отделении врачей общей практики №2 поликлиники №43, детском отделении №25 поликлиники №88. В Колпинском районе забор осуществляется только в городской поликлинике №71.

С пунктами забора биоматериалов в других районов и их расписанием вы можете ознакомиться здесь.

Ранее корреспондент Piter.TV рассказал о том, как проходит сдача теста на COVID-19 на дому.

Фото: Piter.TV