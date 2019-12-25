В коммунальной квартире 20 пожарных тушили постельные принадлежности на Васильевском острове

Информация о пострадавших не поступала.

В среду, 15 декабря, в Василеостровском районе Петербурга начался пожар. В одной из коммунальных квартир дома 25/42 на 10-й линии загорелись постельные принадлежности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 18:52. По данным МЧС, в комнате площадью 16 квадратных метров горели постельные принадлежности.

На борьбу с огнем отправились 20 пожарных и 4 машины. В 19:18 пожар потушили. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее неизвестный вскрыл и поджег квартиру на Новой улице. В результате пожара указанная квартира выгорела полностью. Материальный ущерб составляет 4 700 000 рублей.

Фото: Piter.tv

