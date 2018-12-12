В петербургской коммуналке нашли росписи XIX века

В сети появились фотографии с шинуазри, что означает подражание средневековому китайскому искусству.

Во время ремонта в одной из петербургских коммуналок нашли росписи конца XIX века. Исследователь квартир старого фонда и автор фотопроекта "Старый фонд" Максим Косьмин опубликовал в Instagram фотографии с удивительной находкой.

Оказалось, что под обоями пряталась настоящая "китайщина". Цветовая гамма, трава, кусты, птицы и туман — все элементы этих росписей говорят об использовании в творчестве мотивов средневекового китайского искусства. Специалисты называют эту технику шинуазри.

Росписи обнаружили в квартире зажиточного доходного дома конца XIX века. Рисунок смежного вытянутого эркера восстановить не удастся, так как он хорошо закрашен, и никакой растворитель с этим не справится. Однако росписи в буферной комнатке без окон будет подарена вторая жизнь.

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Фото: Instagram / maax_sf